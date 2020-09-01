"Хоккейный герой нашего времени". Ушел из жизни бывший тренер клубов КХЛ Милош Ржига

Ржига добивался успехов со многими командами, но у российских болельщиков его имя больше всего ассоциируется со "Спартаком", как и "Спартак" конца нулевых годов ассоциируется с Ржигой. Во время работы в подмосковном "Атланте" тренер зачастую приходил на игры "Спартака", переживал за команду, общался со зрителями и с удовольствием раздавал автографы. Чешский специалист пришел в столичную команду в 2007 году в кризисные времена и с первых матчей стал любимцем болельщиков. Отличительной чертой работы Ржиги были страсть и эмоции - именно на них строился хоккей его команд.

Красно-белые стали показывать яркую, искреннюю и бескомпромиссную игру, что привлекало болельщиков на трибуны. Команда Ржиги никогда не сдавалась, игроки полностью отдавались борьбе и вытаскивали даже самые безнадежные матчи. Под руководством чешского тренера, работавшего с красно-белыми три года, "Спартак" неизменно попадал в плей-офф, а в 2009 и 2010 годах команда доходила до четвертьфинала Кубка Гагарина. Это достижение и по сей день не удалось повторить ни одному тренеру клуба.

"Один из лучших тренеров в истории "Спартака", очень интересный и своеобразный человек, сказал ТАСС бывший генеральный менеджер "Спартака" Андрей Яковенко. - Он очень здорово поработал в "Спартаке" и оставил свой положительный след в истории клуба. Ржига вернул спартаковских болельщиков на трибуны своей харизмой и результатами. Команда при нем показывала яркую и интересную игру, не обладая каким-то сумасшедшим составом".

В сезоне-2008/09 красно-белые в первом раунде всухую (3-0 в серии) переиграли СКА, который только начинал строить чемпионскую команду, а год спустя команда Ржиги сенсационно выбила из плей-офф звездное московское "Динамо" (3-1 в серии) во главе с игроками сборных Чехии и Швеции Иржи Гудлером и Маттиасом Вейнхандлем. "Самый запоминающийся момент для меня - когда мы прошли "Динамо" в первом раунде плей-офф. Было очень много положительных эмоций. Атмосфера в Сокольниках была потрясающей", - отметил Яковенко.

Свой в чужой стране

Хоккейный мир запомнит Ржигу не благодаря результатам. Он не выигрывал медалей со сборной Чехии, не завоевывал серьезных клубных трофеев (две победы в чемпионате Словакии со "Слованом" вряд ли можно причислить к таковым), но во всех ситуациях вел себя искренне. Даже когда злился, делал это по-доброму и с улыбкой. Ржига был настоящим вожаком каждой команды, в которой работал, он всегда был заряжен на победу и стал одним из лучших мотиваторов среди европейских тренеров. Некоторые его обожали, некоторые ненавидели, но равнодушных к личности чеха практически не было.