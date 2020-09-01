"Хоккейный герой нашего времени". Ушел из жизни бывший тренер клубов КХЛ Милош Ржига

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Спартака", петербургского СКА и ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Милош Ржига скончался на 62-м году жизни в Праге. О причинах смерти чешского специалиста официально не сообщается.
Ржига добивался успехов со многими командами, но у российских болельщиков его имя больше всего ассоциируется со "Спартаком", как и "Спартак" конца нулевых годов ассоциируется с Ржигой. Во время работы в подмосковном "Атланте" тренер зачастую приходил на игры "Спартака", переживал за команду, общался со зрителями и с удовольствием раздавал автографы. Чешский специалист пришел в столичную команду в 2007 году в кризисные времена и с первых матчей стал любимцем болельщиков. Отличительной чертой работы Ржиги были страсть и эмоции - именно на них строился хоккей его команд.
Красно-белые стали показывать яркую, искреннюю и бескомпромиссную игру, что привлекало болельщиков на трибуны. Команда Ржиги никогда не сдавалась, игроки полностью отдавались борьбе и вытаскивали даже самые безнадежные матчи. Под руководством чешского тренера, работавшего с красно-белыми три года, "Спартак" неизменно попадал в плей-офф, а в 2009 и 2010 годах команда доходила до четвертьфинала Кубка Гагарина. Это достижение и по сей день не удалось повторить ни одному тренеру клуба.
"Один из лучших тренеров в истории "Спартака", очень интересный и своеобразный человек, сказал ТАСС бывший генеральный менеджер "Спартака" Андрей Яковенко. - Он очень здорово поработал в "Спартаке" и оставил свой положительный след в истории клуба. Ржига вернул спартаковских болельщиков на трибуны своей харизмой и результатами. Команда при нем показывала яркую и интересную игру, не обладая каким-то сумасшедшим составом".
В сезоне-2008/09 красно-белые в первом раунде всухую (3-0 в серии) переиграли СКА, который только начинал строить чемпионскую команду, а год спустя команда Ржиги сенсационно выбила из плей-офф звездное московское "Динамо" (3-1 в серии) во главе с игроками сборных Чехии и Швеции Иржи Гудлером и Маттиасом Вейнхандлем. "Самый запоминающийся момент для меня - когда мы прошли "Динамо" в первом раунде плей-офф. Было очень много положительных эмоций. Атмосфера в Сокольниках была потрясающей", - отметил Яковенко.
Свой в чужой стране
Хоккейный мир запомнит Ржигу не благодаря результатам. Он не выигрывал медалей со сборной Чехии, не завоевывал серьезных клубных трофеев (две победы в чемпионате Словакии со "Слованом" вряд ли можно причислить к таковым), но во всех ситуациях вел себя искренне. Даже когда злился, делал это по-доброму и с улыбкой. Ржига был настоящим вожаком каждой команды, в которой работал, он всегда был заряжен на победу и стал одним из лучших мотиваторов среди европейских тренеров. Некоторые его обожали, некоторые ненавидели, но равнодушных к личности чеха практически не было.
В России Ржига известен по работе в мытищинском "Химике", "Спартаке", "Атланте", СКА и омском "Авангарде". Последним местом работы тренера в КХЛ был "Слован". Ржига нигде не был чужим, его быстро полюбили в Омске и Санкт-Петербурге, а некоторые болельщики "Атланта" и вовсе называли "чешским хамом" в хорошем смысле этой фразы. Именно в подмосковной команде Ржига добился лучшего результата в российской части карьеры, выведя "Атлант" в финал Кубка Гагарина (проигрыш уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 1-4).
"Человек очень интересно подходил к тренировочному процессу, - сказал ТАСС бывший игрок "Атланта" Вадим Епанчинцев. - У него был европейский подход. Он всегда работал с улыбкой и требовал от игроков то же самое. Об этом человеке можно говорить только позитивные слова, очень жаль, что так получилось".
Любили Ржигу и за человеческие качества. Будучи иностранцем, он всегда общался со своими подопечными на русском языке и никогда не отказывал в общении с журналистами. Ржига всегда мог высказаться ярко, но справедливо. Он мог пошутить сам и понимал шутки.
"Ржига оставил о себе добрую память - мы знали Милоша как жизнерадостного, яркого, увлеченного, влюбленного в хоккей человека, - сказал ТАСС генеральный директор СКА Андрей Точицкий. - Ржига жил игрой, всегда был искренним, требовательным к себе и другим. Не помню, чтобы Милош кому-то отказал в интервью, автографе, совместном фото - он понимал, насколько его работа важна и нужна людям".
Хоккейный мир скорбит о Ржиге
В 2018 году, по словам самого Ржиги, он получил работу своей мечты и достиг вершины карьеры, возглавив сборную Чехии. Под его руководством чехи в 2019 году впервые за четыре года вышли в полуфинал чемпионата мира, но завоевать медалей не смогли, уступив в матче за третье место сборной России. Ржига должен был везти сборную Чехии на чемпионат мира 2020 года, однако турнир был отменен из-за коронавируса. В беседе с ТАСС специалист отмечал, что хотел бы продолжить работу с национальной командой, но Чешский хоккейный союз не продлил с ним контракт.
Сразу после этого Ржига заявил о желании вернуться в КХЛ. Он был одним из кандидатов на пост главного тренера "Барыса" и, соответственно, сборной Казахстана. Однако судьба решила иначе.
Еще в середине августа чешские СМИ сообщили о госпитализации Ржиги в одну из больниц Праги. Отмечалось, что состояние здоровья специалиста резко ухудшилось. Тренер ранее уже испытывал проблемы со здоровьем. Во время подготовки к чемпионату мира 2019 года Ржига покидал расположение сборной Чехии и уезжал в госпиталь на обследование.
"Уходят герои нашего времени. Он заслуживает такого звания, звания хоккейного героя, поскольку доводил команду (подмосковный "Атлант" в сезоне-2010/11 - прим. ТАСС) до финала Кубка Гагарина. Если охарактеризовать его одним словом, это слово "страсть" - страсть к хоккею, страсть к жизни", - сказал ТАСС первый президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев, работавший с чешским специалистом в клубе из Санкт-Петербурга с 2011 по 2012 год.
Соболезнования в связи со смертью Ржиги выразили все клубы, в которых работал тренер. Не остались в стороне и Федерация хоккея России с КХЛ, а также принципиальный соперник "Спартака", "Авангарда" и СКА - столичное "Динамо".
В пресс-службе "Спартака" ТАСС сообщили о том, что клуб уведомит КХЛ о желании провести минуту молчания в память о Ржиге перед первым матчем команды в новом сезоне, который пройдет 3 сентября в Ярославле против местного "Локомотива", и первой домашней игрой (9 сентября с "Салаватом Юлаевым"). В КХЛ сообщили, что лига не будет возражать в случае организации клубами перед матчами минуты молчания в память о тренере.