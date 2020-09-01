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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация компьютерного спорта России поможет школам проводить киберспортивные турниры

Президент организации отметил, что участие в официальных киберспортивных турнирах является безопасным времяпрепровождением

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России поможет школам проводить качественные киберспортивные соревнования. Об этом ТАСС рассказал глава федерации Дмитрий Смит.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что киберспортивные соревнования в школах допустимы при правильной их организации. Он отметил, что их проведение надо "поставить на правильные рельсы".

"Мы всячески поддерживаем эту инициативу, - сказал Смит. - В 2018 году мы впервые провели Всероссийскую интеллектуально-киберспортивную школьную лигу - соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений. В проекте приняли участие более тысячи школьников из более 150 российских школ. Мы получили много положительных отзывов как от родителей, так и от преподавательского состава".

"В 2019 году во втором сезоне школьной лиги приняли участие более двух тысяч человек из 391 школы. Проект прошел при поддержке Роспатриотцентра и Фонда президентских грантов. Уже в сентябре можно будет зарегистрироваться для участия в новом сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги - мы приглашаем все учебные заведения", - отметил глава федерации.

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Смит подчеркнул, что юные участники турниров соревнуются строго отведенное время. "Игра и компьютер здесь - это снаряд, как шахматы, к примеру. Поэтому, безусловно, участие в официальных киберспортивных турнирах - это безопасное времяпрепровождение, с соблюдением всех спортивных норм", - подчеркнул он.

"Киберспортивных игр всего около 20 из миллионов существующих, - добавил Смит. - Чтобы игра могла называться киберспортивной, она должна соответствовать ряду критериев: в ней должен быть соревновательный элемент, она обязана быть бессюжетной, короткосессионной и обеспечивать игрокам изначально равные условия. То есть это не просто бесконтрольный гейминг".

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Летние неолимпийские виды спорта
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