Федерация компьютерного спорта России поможет школам проводить киберспортивные турниры

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России поможет школам проводить качественные киберспортивные соревнования. Об этом ТАСС рассказал глава федерации Дмитрий Смит.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что киберспортивные соревнования в школах допустимы при правильной их организации. Он отметил, что их проведение надо "поставить на правильные рельсы".

"Мы всячески поддерживаем эту инициативу, - сказал Смит. - В 2018 году мы впервые провели Всероссийскую интеллектуально-киберспортивную школьную лигу - соревнования среди учащихся общеобразовательных учреждений. В проекте приняли участие более тысячи школьников из более 150 российских школ. Мы получили много положительных отзывов как от родителей, так и от преподавательского состава".

"В 2019 году во втором сезоне школьной лиги приняли участие более двух тысяч человек из 391 школы. Проект прошел при поддержке Роспатриотцентра и Фонда президентских грантов. Уже в сентябре можно будет зарегистрироваться для участия в новом сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги - мы приглашаем все учебные заведения", - отметил глава федерации.