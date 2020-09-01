РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Ахматом"

ТАСС, 1 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча прошла 30 августа в Грозном и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Столичный клуб оштрафован за неподобающее поведение команды - семь игроков ЦСКА получили желтые карточки.

За нарушение санитарного регламента штрафы по итогам шестого тура получили московский "Спартак" (20 тыс. рублей), подмосковные "Химки" (15 тыс. рублей), волгоградский "Ротор" (20 тыс. рублей), "Уфа" (15 тыс. рублей), петербургский "Зенит" (20 тыс. рублей), "Ростов" (15 тыс. рублей) и казанский "Рубин" (10 тыс. рублей).

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Подпалый оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны, такой же штраф получил наставник московского "Локомотива" Марко Николич. "Локомотив" был также оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование фанатами оскорбительных выражений в игре с "Зенитом", петербургский клуб за это же нарушение заплатит 30 тыс. рублей.

Седьмой тур чемпионата России состоится после паузы на матчи национальных сборных.