Россиянка Самсонова не смогла выйти во второй круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла болгарке Цветане Пиронковой в матче первого круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 32-летней представительницы Болгарии. Во втором раунде Пиронкова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Самсонова располагается на 120-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для 21-летней россиянки этот турнир серии Большого шлема стал третьим в карьере, она ни разу не преодолевала стадию первого круга.
Пиронкова выходила в полуфинал Уимблдона в 2010 году и в четвертьфинал турнира на следующий год. Также она выходила в четвертьфинал "Ролан Гаррос" 2016 года. На US Open ее лучшим достижением является выход в четвертый круг (2012).
Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.