Россиянка Самсонова не смогла выйти во второй круг US Open

Российская теннисистка Блинкова не смогла выйти во второй круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 32-летней представительницы Болгарии. Во втором раунде Пиронкова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Самсонова располагается на 120-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для 21-летней россиянки этот турнир серии Большого шлема стал третьим в карьере, она ни разу не преодолевала стадию первого круга.

Пиронкова выходила в полуфинал Уимблдона в 2010 году и в четвертьфинал турнира на следующий год. Также она выходила в четвертьфинал "Ролан Гаррос" 2016 года. На US Open ее лучшим достижением является выход в четвертый круг (2012).

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.