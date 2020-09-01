Галактионов: тренерский штаб молодежной сборной России не стал рисковать здоровьем Чалова

ТАСС, 1 сентября. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу принял решение не рисковать здоровьем нападающего ЦСКА Федора Чалова, который покинул расположение команды из-за повреждения. Об этом заявил старший тренер молодежной сборной Михаил Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Чалов 24 августа был включен в состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Болгарии и Польши. В понедельник он покинул расположение сборной из-за повреждения колена.

"С одной стороны это - неприятный момент, с другой - это часть футбола, поэтому мы должны быть готовы к таким ситуациям, - сказал Галактионов. - Пожелали Феде удачи, будем внимательно следить за его состоянием, возможно, будет какая-то положительная динамика. В то же время мы не стали им рисковать, мы понимаем, что здоровье футболиста превыше всего".

Матч Россия - Болгария пройдет 4 сентября на стадионе "Арена-Химки", со сборной Польши российская команда встретится 8 сентября в Лодзи.

В текущем сезоне Чалов провел в составе ЦСКА три матча, в которых отдал одну голевую передачу. В сезоне-2018/19 Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.