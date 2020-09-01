СКА объявил о подписании контракта с хоккеистом Каменевым

ТАСС, 1 сентября. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал двухлетний контракт с нападающим Владиславом Каменевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее о переходе 24-летнего игрока в СКА сообщил его агент Марк Гандлер.

Каменев с 2017 года выступал в НХЛ, сначала он представлял "Нэшвилл", после чего был обменян в "Колорадо".

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Каменев сыграл в 38 матчах за "Колорадо" и набрал 8 очков (1 шайба + 7 передач). В заявку команды на плей-офф россиянин не попал. Всего на его счету 66 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 13 (3+10) очков.

В КХЛ Каменев выступал за магнитогорский "Металлург". В регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 12 (8+4) очков. Каменев является двукратным серебряным призером молодежных чемпионатов мира.