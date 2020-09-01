IBU решит судьбу первых этапов Кубка мира по биатлону 26-27 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) обсудит вопрос проведения первых четырех этапов Кубка мира на заседании, которое пройдет с 26 по 27 сентября. Об этом ТАСС сообщили в организации.

IBU ранее не исключал, что пандемия коронавируса может скорректировать соревновательный календарь нового сезона. С конца ноября по декабрь включительно в Европе должны пройти четыре этапа Кубка мира.

"Решение по первому триместру исполком примет на своем заседании, которое пройдет с 26 по 27 сентября", - сообщили в IBU.

"Как IBU отмечал в своем последнем пресс-релизе, он оценивает различные варианты. В том числе и вариант, который предполагает сокращение обычного числа поездок и более длительное использование одного из спортивных объектов", - пояснили в международной организации.

Первые четыре этапа Кубка мира нового сезона должны поочередно принять Контиолахти (Финляндия), Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия) и Анси (Франция).