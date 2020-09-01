Россиянка Дьяченко снялась с US Open из-за травмы колена

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Виталия Дьяченко снялась с US Open из-за травмы правого колена. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Дьяченко в ночь на среду должна была сыграть в матче первого круга турнира против белорусской теннисистки Ольги Говорцовой. Дьяченко на турнире заменит американка Эйжа Мухаммад.

30-летняя Дьяченко занимает 112-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим ее достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году. На US Open она не проходила дальше первого круга.

US Open завершится 13 сентября.