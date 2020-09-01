СМИ: футболист "Спартака" Тил может перейти во "Фрайбург" на правах аренды

ТАСС, 1 сентября. Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тил может перейти в германский "Фрайбург" на правах аренды. Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

По информации источника, 22-летний футболист предпочел перейти во "Фрайбург", несмотря на интерес со стороны нидерландского ПСВ.

29 августа Тил получил травму в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Он пропустит около трех недель.

Тил перешел в "Спартак" в августе 2019 года, сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €16 млн. В общей сложности за красно-белых полузащитник провел 24 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, во всех случаях выходя на поле на замену, в этих играх он не отметился результативными действиями.