{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: футболист "Спартака" Тил может перейти во "Фрайбург" на правах аренды

Отмечается, что интерес к полузащитнику также проявляет нидерландский ПСВ

ТАСС, 1 сентября. Нидерландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тил может перейти в германский "Фрайбург" на правах аренды. Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

На эту тему
Футболист "Спартака" Тил из-за травмы пропустит около трех недель

По информации источника, 22-летний футболист предпочел перейти во "Фрайбург", несмотря на интерес со стороны нидерландского ПСВ.

29 августа Тил получил травму в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Он пропустит около трех недель.

Тил перешел в "Спартак" в августе 2019 года, сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €16 млн. В общей сложности за красно-белых полузащитник провел 24 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в трех матчах чемпионата России, во всех случаях выходя на поле на замену, в этих играх он не отметился результативными действиями.

Теги
Российский футбол
US Open
Российский теннисист Рублев обыграл Шарди и вышел во второй круг US Open
Встреча завершилась в трех сетах
Читать полностью