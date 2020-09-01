Бой боксера Бетербиева в Москве запланирован на 23 октября

ТАСС, 1 сентября. Поединок чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,38 кг Артура Бетербиева в Москве запланирован на 23 сентября. Об этом сообщил спортсмен, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"По последней информации, которая у меня есть, бой состоится 23 октября в Москве, - сказал Бетербиев. - Думаю, в ближайшие дни будет официальный анонс этого поединка. Что касается соперника, то я слышал, что он может поменяться. Не знаю причин: то ли Фаньлун отказался, то ли у него какие-то проблемы. Другим оппонентом может стать тот, кто как раз проводил поединок с китайским боксером - немец по имени Адам".

Изначально поединок Бетербиева должен был состояться 28 марта в Канаде, позднее организаторы рассматривали вариант с проведением боя без зрителей в США. Однако 17 марта было объявлено, что поединок перенесен на неопределенный срок, в середине июля сообщалось, что бой планируется на 25 сентября в Екатеринбурге, а затем он был перенесен в Москву на 9 октября. Соперник россиянина китаец Мэн Фаньлун отказался от поединка, новым соперником Бетербиева стал немец Адам Дейнес.

"Хорошо, что боксер, который может стать новым оппонентом, тоже левша, да, Адам боксирует чуть по-другому, чем Фаньлун, но в любом случае они оба левши. Мы уже начали работу в Кисловодске, но пока дело до основных спаррингов не дошло. Перед последними своими боями я начальный этап проводил в России, а потом ехал в Канаду. Сейчас наоборот - все из Канады приедут сюда и будем готовиться в России. А в Москву я планирую приехать заранее - за неделю-две, но мы это решим с командой", - добавил спортсмен.

В активе Дейнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.