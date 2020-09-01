Хачанов победил Синнера в первом круге US Open, отыгравшись с 0-2 по сетам

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу 24-летнего Хачанова, посеянного на турнире под 11-м номером. Начало матча было отложено более чем на час из-за дождя. Во втором круге Хачанов встретится с соотечественником Андреем Кузнецовым, который ранее обыграл американца Сэма Куэрри.

Хачанов занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал прошлогоднего Roland Garros, на US Open - выход в третий круг (2018).

Синнеру 19 лет, он располагается на 74-й строчке мирового рейтинга. Итальянец во второй раз играет на US Open, в прошлом розыгрыше он также выбыл в первом раунде.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.