Российский теннисист Рублев обыграл Шарди и вышел во второй круг US Open

Хачанов победил Синнера в первом круге US Open, отыгравшись с 0-2 по сетам

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 10-м номером. Начало встречи было отложено более чем на час из-за дождя. Во втором круге Рублев сыграет с победителем матча между японцем Таро Даниэлем и французом Грегуаром Баррером.

Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

33-летний Шарди занимает 60-ю строчку мирового рейтинга, на его счету одна победа на турнире АТР. В рамках US Open он доходил до четвертого круга.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.