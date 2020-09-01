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US Open

Российский теннисист Рублев обыграл Шарди и вышел во второй круг US Open

Встреча завершилась в трех сетах
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Жереми Шарди в матче первого круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 10-м номером. Начало встречи было отложено более чем на час из-за дождя. Во втором круге Рублев сыграет с победителем матча между японцем Таро Даниэлем и французом Грегуаром Баррером.

Рублев располагается на 14-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ATP. В розыгрыше 2017 года он дошел до четвертьфинала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

33-летний Шарди занимает 60-ю строчку мирового рейтинга, на его счету одна победа на турнире АТР. В рамках US Open он доходил до четвертого круга.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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