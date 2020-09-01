Представление возможных соперников "Динамо" и "Ростова" в третьем раунде квалификации ЛЕ

Если бело-голубые пройдут тбилисский "Локомотив", то встретятся с победителем матча между "Теутой" и "Гранадой", ростовчанам же может достаться "Кайрат", "Маккаби" из Хайфы либо "Железничар"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" и "Ростов" узнали потенциальных соперников по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Жеребьевка второго по значимости еврокубка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Столичный клуб в случае выхода в третий раунд отбора в основную сетку Лиги Европы встретится на выезде с победителем матча второго раунда между "Теутой" (Албания) и "Гранадой" (Испания). Бело-голубым для встречи с одной из этих команд нужно выиграть свой матч второго раунда, соперником в котором станет грузинский "Локомотив" (Тбилиси). Встреча пройдет на поле соперника российской команды 17 августа. Также во вторник определился список команд, с одной из которых в третьем раунде отбора Лиги Европы предстоит сыграть "Ростову". Команда главного тренера Валерия Карпина сыграет с победителем противостояния между казахстанским "Кайратом" и его соперником по второму квалификационному раунду - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) или "Железничаром" (Босния и Герцеговина). Встреча этих команд должна была пройти 27 августа в Хайфе, но была перенесена из-за случаев заражения в составе клуба из Сараева на 9 сентября. Экс-чемпион Албании или еврокубковый дебютант из Испании для "Динамо" "Теута" один раз становилась чемпионом Албании - это произошло в сезоне-1993/94, также команда трижды завоевывала кубок страны (1994/95, 1999/00, 2004/05). В минувшем сезоне она заняла пятое место в турнирной таблице, отстав от чемпиона страны "Тираны" на 13 очков. Нынешний сезон Суперлиги в Албании, где принимают участие 10 команд, играющих в четыре круга, стартует 12 сентября.

В команде шесть легионеров: вратарь Боби Челеский из Северной Македонии, защитники Кенан Хрелич из Боснии и Герцеговины, а также 35-летний Благоя Тодоровски с опытом выступления за сборную Северной Македонии, полузащитник Флоран Авдели из Косово, Иран Джуниор из Бразилии и двухметровый гигант из Гвинеи-Бисау нападающий Иде Колубали. Самым дорогим игроком является албано-греческий защитник Александрос Курос - 300 тысяч евро (по данным Transfermarkt). Руководит командой 45-летний местный специалист Эди Мартини, в свое время сыгравший два матча за национальную команду. Для "Теуты" нынешнее участие в еврокубках 11-е по счету, и команда лишь дважды преодолела первый раунд. В Кубке Кубков сезона-1995/96 в предварительном раунде албанцы прошли финский ТПС (0:1, 3:0), а в следующей стадии вылетели от итальянской "Пармы" (0:2, 0:2), в Кубке Интертото - 2002/03 сначала одолели мальтийскую "Валлетту" (2:1, 0:0), но уступили затем румынской "Глории" (0:3, 1:0). В прошлом сезоне Лиги Европы "Теута" вылетела уже в первом квалификационном раунде от латвийского "Вентспилса" (0:3, 1:0).

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Еще один потенциальный соперник динамовцев в случае прохода в третий отборочный раунд турнира - испанская "Гранада", которая впервые в своей истории получила возможность участвовать в еврокубках. Владельцем клуба является китайский бизнесмен Цзян Личжан. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место, отставание от чемпиона страны "Реала" составило 32 очка. Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Венесуэлы Дарвин Мачис, на его счету семь мячей. "Гранада" не добивалась серьезных успехов на внутренней арене. Наивысшим достижением команды является шестое место, на котором андалусийцы финишировали дважды (1971/72 и 1973/74). В еще более далеком 1959 году "Гранада" стала финалистом Кубка Испании. Выступают за команду такие известные ветераны-нападающие, как 35-летний Роберто Сольдадо, поигравший в свое время за сборную Испании, и 38-летний Хорхе Молина. Доведет ли Вагнер Лав "Кайрат" до "Ростова"? "Кайрат" - двукратный чемпион Казахстана, девятикратный обладатель Кубка страны, а также двукратный победитель национального Суперкубка. По итогам прошлого сезона команда из Алма-Аты заняла второе место, отстав от чемпиона "Астаны" всего на одно очко. В нынешнем турнире команда уверено лидирует после семи туров, проиграв лишь в одном матче и забив в ворота соперников больше всех мячей - 19. В феврале на сборах алмаатинцы дважды сыграли контрольные матчи с российскими клубами - команда уступила будущему чемпиону России "Зениту" со счетом 1:3 и выиграла у "Рубина" (3:2).

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До 2002 года "Кайрат" участвовал в азиатских кубках, где высшим достижением для клуба стал выход в четвертьфинал турнира Западной Азии, там по сумме двух матчей казахстанцы уступили иранскому "Эстеглялю" (0:0, 0:3). Нынешнее участие в еврокубках является для "Кайрата" десятым по счету. В сезоне-2015/16 команда успешно прошла три квалификационных раунда, обыграв сербскую "Црвену Звезду" (2:1, 2:0), армянский "Алашкерт" (3:0, 1:2) и шотландский "Абердин" (2:1, 1:1), и только в раунде плей-офф была остановлена французким "Бордо" (2:1, 0:1). В нынешнем розыгрыше "Кайрат" в первом квалификационном раунде уверенно прошел армянский "Ноа" (4:1), дублем за казахстанский клуб отметился главный новичок - бразильский экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав. В команде играет довольно много иностранцев - помимо бывшего 36-летнего армейского бразильца, это защитники - Раде Дугалич из Сербии, Дино Миканович из Хорватии, Камо Оганесян из Армении, Денис Поляков из Белоруссии; полузащитники - Конрад Вжесинский и Яцек Горальский из Польши, Небойша Косович из Черногории, россиянин Кирилл Колесниченко, а также нападающий Адеринсола Эсеола, имеющий украино-нигерийское гражданство. Главный тренер - 32-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский, работающий с командой с ноября 2018 года. "Маккаби" из Хайфы - 12-кратный чемпион Израиля и восьмикратный обладатель кубка страны, по итогам прошлого сезона команда заняла второе место, отстав от одноименной команды из Тель-Авива на 14 очков. Лучшим бомбардиром турнира стал 33-летний австралийский легионер "Маккаби" Никита Рукавица, забивший 18 мячей. В предыдущем розыгрыше Лиги Европы "Маккаби" во втором квалификационном раунде уступил французскому "Страсбуру" (1:3, 2:1). Среди интересных игроков в составе израильского клуба можно выделить вратаря Джоша Коэна из США, защитника Эрнеста Мабуку из Камеруна, полузащитников Сайко Турая из Гамбии, а также Тайрона Черри и Яниса Вилдсхута из Нидерландов. В июле команду возглавил 41-летний местный специалист Барак Бахар.