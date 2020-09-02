Матчем между ЦСКА и "Ак Барсом" стартует новый сезон КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом" в среду стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21. Он продлится до 27 февраля 2021 года.

Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Если оба титула выигрывает одна команда, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина. Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями двух конференций.

В новом сезоне не выступит владивостокский "Адмирал". Средства, которые были предусмотрены на финансирование профессиональных клубов Приморского края, власти региона перенаправили на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Клуб планирует вернуться в КХЛ в сезоне-2021/22.

По этой причине нижегородское "Торпедо" спустя сезон возвращается в Восточную конференцию, а новосибирская "Сибирь" будет выступать в дивизионе Чернышева. В Западной конференции рижское и московское "Динамо" отправились в дивизион Тарасова вместо "Сочи" и подмосковного "Витязя".

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Всего на первом этапе будет сыграно 690 игр. В расписании предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).

В плей-офф выйдут по восемь лучших команд каждой конференции по итогам регулярного чемпионата. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Новый ЦСКА, молодой СКА

Последние сезоны проходят под знаком превосходства ЦСКА и петербургского СКА над другими клубами Западной конференции. С сезона-2014/15 только однажды армейские коллективы не играли между собой в финале конференции. В сезоне-2016/17 ЦСКА во втором раунде уступил ярославскому "Локомотиву". В прошлом сезоне ЦСКА и СКА тоже заняли первое и второе места по итогам регулярного чемпионата.

В межсезонье ЦСКА покинули сразу 10 игроков основного состава, среди которых были лидеры команды Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Иржи Секач, Линден Вей, Александр Романов и Никита Нестеров. Пополнили состав красно-синих Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Брэндон Лайпсик. Именно они вместе с Антоном Слепышевым и Константином Окуловым должны стать главной ударной силой команды в атаке. Линию обороны укрепили молодые Егор Рыков и Дмитрий Саморуков, выступавшие в Северной Америке, но не сумевшие дорасти до уровня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда провела свой первый товарищеский матч в межсезонье только 27 августа, поэтому ей потребуется некоторое время, чтобы наиграть новые сочетания. ЦСКА пополнили сильные и перспективные игроки, но заменить ушедших им будет тяжело. Ключевой может оказаться потеря лучшего голкипера последних сезонов КХЛ Сорокина. Основным вратарем ЦСКА будет швед Ларс Юханссон, который не всегда действует стабильно.

Первый вице-президент СКА Роман Ротенберг по ходу прошлого сезона заявил, что команда из Санкт-Петербурга берет курс на омоложение состава. В межсезонье СКА расстался с опытными Сергеем Плотниковым, Ильей Каблуковым, Йори Лехтеря и Ярно Коскирантой. На их место пришли Вей из ЦСКА, Эмиль Галимов из "Ак Барса" и Владислав Каменев из "Колорадо". Состав СКА представляет собой сплав опыта и молодости.

При новом главном тренере Валерии Брагине ожидается внедрение в состав еще большего количества молодых игроков. Интересно будет наблюдать за прогрессом тройки Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. Все три хоккеиста стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) и в концовке прошлого сезона являлись лидерами СКА. Больше игрового времени должен получить и 18-летний вратарь Ярослав Аскаров.

Амбициозное "Динамо"

Главным конкурентом двух армейских коллективов можно назвать столичное "Динамо". Руководство клуба поставило перед командой амбициозную задачу выйти в финал Кубка Гагарина. Бело-голубые, если не считать переход в "Локомотив" Андре Петерссона, полностью сохранили ключевых игроков в межсезонье и провели точечные усиления. Место шведа в первом звене с Вадимом Шипачевым займет вернувшийся из СКА Дмитрий Кагарлицкий, перед началом сезона такая замена выглядит равноценной.

Главной проблемой "Динамо" в прошлом розыгрыше была слабая игра трех других звеньев. Сейчас же бело-голубые создали вторую ударную тройку, приобретя к Тему Пулккинену двукратного чемпиона мира Оскара Линдберга. Связка показала себя с самой лучшей стороны в предсезонных матчах, но оба легионера пропустят начало сезона из-за травм. Линию обороны укрепил Андрей Сергеев, пришедший из "Нефтехимика".

Серьезно обновился в межсезонье ярославский "Локомотив". Вместо канадца Майкла Пелино команду возглавил Андрей Скабелка, успешно работавший в "Барысе" и "Сибири". Белорусский специалист решил сделать ставку на знакомых ему игроков. Помимо Петерссона, игравшего в "Барысе" в сезоне-2018/19, команду пополнили вратарь Эдвард Паскуале и защитник Атте Охтамаа.

Вернулся в "Локомотив" воспитанник клуба Егор Коршков, не сумевший закрепиться в "Торонто". Линию обороны усилили олимпийский чемпион Алексей Марченко и Денис Баранцев. Из серьезных потерь можно отметить переход Стефана Да Косты в "Ак Барс".

Московский "Спартак" проведет второй сезон под руководством Олега Знарка. Красно-белые в межсезонье поменяли четырех легионеров: команду пополнили Лехтеря, Мартин Бакош, Лукаш Радил и Эмиль Юсе. Все они наигрываются в одной пятерке и уже успели проявить себя на Кубке мэра Москвы, организовав шесть шайб в ворота в трех матчах. Большие надежды будут возлагаться на других новичков - опытных Сергея Широкова и Романа Любимова.

Хорошего стартового отрезка стоит ожидать от "Йокерита". Самый результативный защитник прошлого регулярного чемпионата Микко Лехтонен до открытия тренировочных лагерей в НХЛ продолжит выступление за финскую команду. Как минимум до этого же момента вернулся из "Нэшвилла" форвард Эли Толванен, который в сезоне-2017/18 был одним из лучших новичков КХЛ и участвовал в Матче звезд лиги.

Непредсказуемый Восток

Победитель Восточной конференции прошлого сезона "Ак Барс" сохранил всех лидеров. Казанцы также усилились тремя нападающими - Александром Бурмистровым, Найджелом Доусом и Да Костой. Самая титулованная команда КХЛ остается фаворитом конференции, но и конкуренты в межсезонье не дремали.

"Салават Юлаев" лишился своего многолетнего лидера Линуса Умарка, но нашел шведу отличную замену в лице Маркуса Гранлунда. Финский форвард на последнем предсезонном турнире забросил семь шайб в трех матчах. Поменял почти всех легионеров омский "Авангард". Второй бомбардир Американской хоккейной лиги (АХЛ) прошлого сезона Рид Буше, Корбэн Найт, Иржи Секач и Сергей Толчинский должны усилить нападение команды.

Половину состава обновил проваливший прошлый сезон магнитогорский "Металлург". Из приобретений выделяются чемпионы мира 2019 года Юхо Ламмико и Харри Песонен, а также Тэйлор Бэк и вернувшийся из "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин. Высокие задачи на сезон ставит "Автомобилист". Команду возглавил Билл Питерс, ранее работавший в НХЛ и со сборной Канады, однако существенного усиления состава в екатеринбургском клубе не произошло.

Вернется в борьбу за лидирующие позиции "Трактор". Команда из Челябинска в прошлом сезоне не попала в плей-офф, после чего на пост главного тренера вернулся Анвар Гатиятулин. При нем в сезоне-2017/18 клуб добрался до полуфинала Кубка Гагарина. Из новичков команды стоит выделить вратаря сборной Чехии Романа Вилла, а также форварда Понтуса Оберга и защитника Лоуренса Пилута, выступавших в НХЛ.

Аутсайдером сезона видится китайский "Куньлунь", который домашние матчи будет проводить в подмосковных Мытищах. Легионеры клуба пока не могут въехать в страну и не сыграют в начале сезона. Новому главном тренеру Алексею Ковалеву пришлось собирать команду из российских игроков, являвшихся свободными агентами.