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US Open

Звонарева проиграла в первом круге US Open

Россиянка уступила канадке Фернандес со счетом 4:6, 5:7
Вера Звонарева AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Вера Звонарева
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла канадке Лейле Фернандес в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 17-летней представительницы Канады. Во втором круге Фернандес сыграет с американкой Софией Кенин.

35-летняя Звонарева занимает 86-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету девять титулов организации. На турнирах серии Большого шлема она дважды выходила в финал: на Уимблдоне и US Open 2010 года. Также Звонарева дважды выходила в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011). Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года.

Фернандес занимает 104-ю строчку в рейтинге WTA. Она впервые выступает в основном турнире US Open. На Открытом чемпионате Австралии текущего года Фернандес проиграла в первом раунде.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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