Заседание комиссии по мерам против пандемии во время ОИ в Токио пройдет 4 сентября

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Первое заседание японской правительственной комиссии по обсуждению мер против коронавируса во время проведения летних Олимпийских Игр в Токио в следующем году состоится 4 сентября. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Заседание будет посвящено трем основным темам: пограничный контроль, антивирусная профилактика и меры на случай вспышки заражений. Кроме того, комиссия рассмотрит возможность внедрения нового мобильного приложения для отслеживания перемещений спортсменов и официальных лиц во время соревнований. Что касается системы въезда и выезда из Японии в период Игр, то главным требованием станет наличие отрицательного теста на коронавирус.

Японская сторона в ходе предстоящих консультаций также должна выработать правила проведения сборов для спортсменов непосредственно перед Олимпиадой. Другие вопросы, стоящие на повестке дня, включают в себя обеспечение достаточного количества больничных коек на случай роста числа инфицированных и организацию мест для проверки состояния здоровья атлетов на спортивных объектах. Предполагается, что комиссия также может обсудить варианты сокращения числа зрителей на стадионах в случае, если пандемия не пойдет на спад.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции состязания были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, а также упрощение формата проведения Игр.