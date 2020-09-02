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US Open

Кудерметова не смогла преодолеть первый круг US Open

Россиянка проиграла представительнице Польши Швентек со счетом 3:6, 3:6
Вероника Кудерметова AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Вероника Кудерметова
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла полячке Иге Швентек в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 19-летней представительницы Польши. Во втором круге Швентек сыграет с победительницей матча между американками Сачией Викери и Тейлор Таунсенд.

23-летняя Кудерметова занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету один титул организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Кудерметовой является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

Швентек занимает 53-ю строчку в рейтинге WTA. Ранее она добиралась до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии (2020) и Открытом чемпионате Франции (2019). В прошлом году на US Open полячка завершила выступление во втором круге.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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