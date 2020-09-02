Передача Проворова помогла "Филадельфии" победить "Айлендерс" в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 2 сентября. "Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Клод Жиру (36-я минута), Джеймс ван Римсдайк (39), Мэтт Нисканен (45) и Скотт Лоутон (73 ОТ). У проигравших отличились Джошуа Бэйли (22), Брок Нельсон (56) и Дерик Брассар (58).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 29 минут 4 секунды, нанес один бросок, сделал два силовых приема и заблокировал три броска соперников. В активе Проворова также результативная передача в эпизоде с победным голом. Основной голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов сделал 28 сейвов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Айлендерс". Следующий матч команды проведут 3 сентября. В прошлом раунде розыгрыша Кубка Стэнли "Айлендерс" оказались сильнее "Вашингтона" (4-1). "Филадельфия" выбила из плей-офф "Монреаль" (4-2).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.