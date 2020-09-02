Российский теннисист Медведев обыграл Дальбониса и вышел во второй круг US Open

ТАСС, 2 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев победил аргентинца Федерико Дальбониса в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. Матч продолжался 1 час 47 минут. Во втором круге Медведев сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннелом. Встреча состоится 3 сентября, начало - 18:00 мск.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

29-летний Дальбонис занимает 116-ю строчку мирового рейтинга, на его счету две победы на турнирах АТР. В рамках Открытого чемпионата США он дважды доходил до второго круга. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2016).

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.