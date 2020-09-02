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НБА

"Денвер" обыграл "Юту" и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Следующим соперником клуба станет "Лос-Анджелес Клипперс"
Баскетболисты "Юты" Донован Митчелл и "Денвера" Джамал Мюррей AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Баскетболисты "Юты" Донован Митчелл и "Денвера" Джамал Мюррей
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 2 сентября. "Денвер" обыграл "Юту" со счетом 80:78 в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Благодаря победе клуб вышел в четвертьфинал.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Денвера" Никола Йокич, оформивший дабл-дабл. В его активе 30 очков и 14 подборов. У "Юты" 22 очка на счету защитника Донована Митчелла. Центровой Руди Гобер ("Юта") сделал дабл-дабл (19 очков и 18 подборов).

"Денвер" победил в серии со счетом 4-3. В четвертьфинале команда встретится с "Лос-Анджелес Клипперс".

В другой встрече дня "Бостон" победил "Торонто" - 102:99. Счет в четвертьфинальной серии стал 2-0 в пользу "Бостона".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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