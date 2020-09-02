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НХЛ

"Ванкувер" сократил отставание от "Вегаса" в серии плей-офф НХЛ

Пятый матч противостояния завершился победой канадской команды со счетом 2:1
Хоккеисты "Ванкувера" AP Photo/Ben Margot
Описание
Хоккеисты "Ванкувера"
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 2 сентября. "Вегас" проиграл "Ванкуверу" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей шайбы забросили Брок Босер (36-я минута) и Элиас Петтерссон (44). У "Вегаса" отличился Ши Теодор (36).

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Вегаса". Следующий матч состоится 3 сентября, начало игры в 23:00 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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