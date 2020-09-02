"Ванкувер" сократил отставание от "Вегаса" в серии плей-офф НХЛ

Фигурное катание

Спортивная психология — ключ к решению многих проблем. Но в фигурном катании ее не жалуют

Рассказываем, почему юные спортсмены сталкиваются с психологическими проблемами, которые не могут разрешить самостоятельно, и как им выйти из этой ситуации

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