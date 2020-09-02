"Ванкувер" сократил отставание от "Вегаса" в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 2 сентября. "Вегас" проиграл "Ванкуверу" в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2.
В составе победителей шайбы забросили Брок Босер (36-я минута) и Элиас Петтерссон (44). У "Вегаса" отличился Ши Теодор (36).
Счет в серии стал 3-2 в пользу "Вегаса". Следующий матч состоится 3 сентября, начало игры в 23:00 мск.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.