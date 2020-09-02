СМИ: футболист "Реала" Родригес согласовал контракт с "Эвертоном"

ТАСС, 2 сентября. Колумбийский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Хамес Родригес продолжит карьеру в английском "Эвертоне". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

По информации источника, 29-летний футболист согласовал контракт с английской командой. Отмечается, что в ближайшее время клубы закроют трансфер. "Реал" получит за Родригеса €25 млн.

Ранее сообщалось о предметном интересе к полузащитнику со стороны английского "Манчестер Юнайтед", испанского "Атлетико" и французского ПСЖ. "Эвертон" возглавляет итальянец Карло Анчелотти, под чьим руководством колумбиец работал в "Реале" и "Баварии".

Родригес перешел в "Реал" в 2014 году, в прошедшем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи. До этого он два сезона выступал на правах аренды за немецкую "Баварию". В составе команды Родригес стал двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии. Вместе с "Реалом" полузащитник становился чемпионом Испании, двукратным победителем клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Колумбии Родригес провел 76 матчей, в которых забил 22 мяча. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды, отставая от лидера Радамеля Фалькао на 12 голов.