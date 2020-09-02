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US Open

Медведев рад, что ему удалось победить на старте US Open в трех сетах

Россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил аргентинца Федерико Дальбониса со счетом 6:1, 6:2, 6:4

ТАСС, 2 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев рад, что ему удалось одержать победу в матче первого круга Открытого чемпионата США в трех сетах. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В ночь на среду Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, победил аргентинца Федерико Дальбониса со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

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"Я больше всего доволен победой в трех сетах, - сказал Медведев. - Я играл последовательно и не собирался делать сумасшедшие удары. Держал дистанцию и оказывал давление на его подаче. Это было ключевым моментом".

Во втором круге Медведев сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннелом. "Я знаю, что он может играть хорошо, - отметил россиянин. - Он сумел выиграть сет у Андрея Рублева, когда тот был на пике формы в Австралии. Посмотрю несколько его матчей и подготовлюсь".

Открытый чемпионат США завершится 13 сентября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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