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Хабиб Нурмагомедов 10 сентября начнет подготовку к бою с Гэтжи в Дубае

Поединок между спортсменами пройдет 24 октября
Хабиб Нурмагомедов Саид Царнаев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Саид Царнаев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов 10 сентября начнет сборы в Дубае перед поединком с американцем Джастином Гэтжи. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес", - сказал Магомедов.

Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.

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