Хабиб Нурмагомедов 10 сентября начнет подготовку к бою с Гэтжи в Дубае

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов 10 сентября начнет сборы в Дубае перед поединком с американцем Джастином Гэтжи. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
"10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес", - сказал Магомедов.
Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.
Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи провел 24 поединка, проиграв дважды.