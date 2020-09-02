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US Open

Александрова рассказала, что победа над Клейстерс очень много значит для нее

В среду 25-летняя россиянка обыграла бельгийку на US Open со счетом 3:6, 7:5, 6:1

ТАСС, 2 сентября. Победа над бывшей первой ракеткой мира бельгийкой Ким Клейстерс в первом круге Открытого чемпионата США по теннису очень много значит для россиянки Екатерины Александровой. Комментарий российской спортсменки приводит пресс-служба турнира.

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В среду 25-летняя Александрова обыграла Клейстерс со счетом 3:6, 7:5, 6:1.

"Она легенда. То, что я ее обыграла, значит очень много для меня. Это очень большой опыт, я счастлива, что матч так хорошо закончился", - сказала Александрова.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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