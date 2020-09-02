В Иркутске ввели в строй ледовый дворец, построенный к чемпионату мира по бенди

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец "Байкал", построенный в Иркутске, в том числе для проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом, введен в эксплуатацию. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Ледовый дворец "Байкал" введен в эксплуатацию. Сейчас завершается оформление паспортов безопасности. Право оперативного управления ледовым дворцом будет закреплено за областным государственным бюджетным учреждением "Спортивная школа по хоккею с мячом "Сибскана", - говорится в сообщении.

Как сообщил в среду ТАСС президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, ледовый дворец полностью готов к проведению матчей чемпионата мира по бенди. Соревнования должны пройти с 5 по 11 октября.

Сейчас на новой ледовой арене тренируются хоккеисты иркутской команды "Байкал-Энергия". С 11 сентября в ледовом дворце начнутся матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом, сообщил Матиенко. В Иркутск приедут команды из Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Первоуральска.

Строительство в Иркутске ледового дворца "Байкал" стоимостью 6,3 млрд рублей велось с осени 2018 года. Он рассчитан на 6 тыс. зрителей. Спортивный комплекс включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. В составе объекта также есть спортивный, хореографический, тренажерные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения.