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Турнир UFC с участием Тухугова пройдет в Абу-Даби

В главном поединке турнира встретятся чемпион UFC новозеландец Исраэль Адесанья и бразилец Пауло Коста

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 253 с участием россиянина Зубайры Тухугова пройдет в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

"Турнир, на котором выступит Тухугов, пройдет в Абу-Даби", - сказал Магомедов.

В главном поединке турнира встретятся чемпион UFC новозеландец Исраэль Адесанья и бразилец Пауло Коста. Турнир пройдет 26 сентября.

Соперником Тухугова будет канадец Хаким Даводу. Россиянин входит в команду чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В активе 29-летнего россиянина 19 побед, 4 поражения, 1 ничья. В послужном списке 29-летнего канадца 11 побед, 1 поражение, 1 ничья.

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