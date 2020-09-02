Кириленко поддержал чистых российских легкоатлетов, лишенных международных соревнований

Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 31 августа отправила в Международную федерацию легкой атлетики (World Athletics) обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

"Я давно слежу за спорами о допинге в России и вижу, что там нет баланса, - написал Кириленко. - Никто не совершенен, но я жил и работал и в России, и в США и знаю, что это глобальная проблема. Приписывать России образ плохого парня может быть хорошей политикой, но это несправедливо по отношению ко всем чистым российским спортсменам. Я люблю спорт, это было прекрасно для меня и моей семьи, но будущие поколения российских спортсменов лишены возможностей, которые были предоставлены мне, из-за двойных стандартов и политики, применяемой к моей родной стране".

12 августа ВФЛА в полном объеме оплатила World Athletics штраф в размере $6,3 млн. Российская сторона должна была погасить задолженность до 1 июля, но не сумела сделать этого в срок. В июле совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа.