Норвежский лыжник Нортуг не был под воздействием наркотиков, управляя автомобилем

ХЕЛЬСИНКИ, 2 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг не находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ, когда его в августе остановила полиция. Об этом сообщила полиция Осло.

Там указали, что в анализе крови, взятом у него 13 августа после того, как его остановил полицейский патруль за езду на скорости свыше 200 км в час на участке с ограничением в 80 км в час, "не было найдено следов алкоголя или наркотиков". Таким образом, эта часть выдвинутых против спортсмена подозрений будет снята.

Теперь Нортугу вменяются нарушения по двум пунктам - превышение скорости и хранение наркотиков.

В августе Нортуг сообщил в Instagram, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество наркотиков - кокаина. По его словам, он понимает, что за этим последует уголовное дело, и готов нести ответственность за то, что сделал.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года (командный спринт и гонка на 50 км классическим стилем), также на той Олимпиаде он завоевал серебряную медаль в эстафете и бронзовую награду в личном спринте. Норвежец становился победителем чемпионатов мира 13 раз.