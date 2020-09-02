Боксеры Власов и Саламов проведут бой 23 октября в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россияне Умар Саламов и Максим Власов проведут поединок за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе 23 октября в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

"Поединок Саламов - Власов планируется провести в рамках турнира, главным событием которого станет бой Артура Бетербиева", - сказал собеседник агентства.

В активе Власова 45 побед (26 нокаутом) и три поражения. На счету Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение.