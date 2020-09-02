Международный союз биатлонистов не планирует отменять первые этапы Кубка мира

IBU ранее не исключал, что пандемия коронавируса может скорректировать соревновательный календарь нового сезона. С конца ноября по декабрь включительно в Европе должны пройти четыре этапа Кубка мира.

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырех этапов Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Мы не планируем отменять соревнования, - сообщили в IBU. - Наша приоритетная задача - сохранить все запланированные события".

"Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов. Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что все это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость", - отметили в организации.

Первые четыре этапа Кубка мира нового сезона должны принять Контиолахти (Финляндия), Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия) и Анси (Франция).

Вопрос проведения первых четырех этапов Кубка мира исполком IBU обсудит на заседании, которое пройдет с 26 по 27 сентября.