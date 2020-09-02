Спортивный комплекс для регбийного "Красного Яра" начали строить в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство многофункционального спортивного комплекса на стадионе регбийного клуба "Красный Яр" началось в Красноярске. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил директор по работе с государственными органами компании "Полюс Красноярск" Никита Смирнов.

В декабре 2018 года между администрацией города и группой "Полюс" было заключено соглашение о сотрудничестве, после которого компания стала генеральным спонсором "Красного Яра".

"Началось строительство большого спортивного комплекса для клуба "Красный Яр". Это будет четырехэтажное здание примерно 3,5 тыс. квадратных метров. Оно будет включать в себя самые разные помещения: учебные классы, тренажерные классы, комнаты отдыха, конференц-зал, технические помещения. Это будет полноценный комплекс", - сказал Смирнов.

Проект должен быть реализован до конца 2021 года. "Этот центр позволит нам качественно улучшить как тренировки основной команды, так и дубля и ребятишек. [Таких условий], я думаю, даже в футболе нет", - сказал журналистам президент "Красного Яра" Сергей Чупров.

"Красный Яр" занял второе место в регулярном чемпионате Лиги ставок - чемпионата России и напрямую вышел в полуфинал.