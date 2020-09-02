Первый после перерыва российский турнир по греко-римской борьбе пройдет в Уфе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Кубок России по греко-римской борьбе на призы главы республики Башкирии Радия Хабирова, который станет первым турниром для российских борцов после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, пройдет в Уфе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Уже в следующем месяце лидеры сборной России по греко-римской борьбе проведут первый турнир - 8-11 октября в Уфе планируется проведение Кубка России на призы главы Башкирии Радия Хабирова. Соревнования пройдут с безусловной оговоркой на эпидемиологическую ситуацию на момент старта, - сообщил Мамиашвили. - Этот турнир станет тестовым к первенству мира среди юниоров, которое планируется провести в Уфе в следующем году".

"Коронавирусные ограничения ребята прошли, создавая для себя возможности держать себя в форме, вести учебно-тренировочный процесс, но посоревноваться возможности не было. Поэтому знаковость Кубка России в Уфе переоценить сложно, - подчеркнул глава ФСБР. - Уверен, что руководство Башкирии совместно с ФСБР приложит все усилия, чтобы провести соревнования согласно тем протоколам, требованиям, которые разработаны Роспотребнадзором и Министерством спорта РФ".

Первый сбор российская команда по греко-римской борьбе под руководством главного тренера команды Гоги Когуашвили начнет 8 сентября в Кабардино-Балкарии. Сбор станет этапом подготовки команды к чемпионату мира, проведение которого планируется в декабре в Сербии.