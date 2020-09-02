Хабибов: Башкирия рада принять Кубок России по греко-римской борьбе в Уфе

Кубок России пройдет в Уфе с 8 по 11 октября и станет тестовым соревнованием к первенству мира среди юниоров, запланированному в Уфе в 2021 году.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Башкирия рада возможности проведения в Уфе Кубка России по греко-римской борьбе и с нетерпением ждет первых для российских борцов греко-римского стиля соревнований после долгой паузы, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявил глава Министерства спорта Башкирии Руслан Хабибов.

"11 октября планируется большой праздник, день Башкирии, и нам бы очень хотелось в преддверии этого праздника провести Кубок России по греко-римской борьбе на призы главы республики Радия Хабирова, - сказал Хабибов. - Надеемся, что эпидемиологическая обстановка не помешает нашим планам провести соревнования с 8 по 11 октября. Мы давно ждем большие интересные события и поручение провести Кубок России восприняли с большой радостью", - рассказал Хабибов.

"Можно сказать, это будет малый чемпионат России, и кроме этого, он будет тестовым к чемпионату мира среди юниоров, который запланировано на будущий год. У нас есть опыт проведения различных крупных соревнований, но нам нужно набираться компетентности, чтобы на должном уровне провести первенство мира в следующем году. Уверен, что проведение такого значимого для сборной соревнования послужит пропагандой здорового образа жизни, а для юных спортсменов нашей республики будет уникальная возможность пообщаться с легендами спорта", - подчеркнул Хабибов.

Как сообщил министр, победитель в каждой весовой категории получит 150 тысяч рублей, серебряные призеры - 100 тысяч рублей, бронзовые призеры - 50 тысяч рублей, а лучшая команда в общекомандном зачете - 500 тысяч рублей.