КХЛ рассмотрит проведение сезона по опыту НХЛ в случае второй волны коронавируса

Матчи Кубка Стэнли в данный момент проходят без зрителей в канадских Эдмонтоне и Торонто, все команды находятся в изоляции.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подумает над тем, чтобы рассмотреть опыт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в плане проведения соревнований в случае второй волны коронавируса. Об этом журналистам рассказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

"Мы рассматривали такой вариант, когда принимали решение о приостановке или отмене предыдущего сезона. К сожалению, в России не так много мест, которые могли бы принять такое количество команд, если речь идет о регулярном сезоне. Необходимое количество арен есть в Москве, Сочи, возможно, еще в паре регионов, но при этом лишать команду своего домашнего льда и возможности какого-то количества болельщиков видеть свою команду мы не собираемся", - сказал Доброхвалов.

"Если произойдет так называемая вторая волна коронавируса и нам придется опять поднимать вопрос о приостановке или досрочном завершении сезона, такой формат соревнований может быть одним из сценариев, который мы можем рассмотреть. Но пока в такие негативные сценарии нам не хочется даже верить", - добавил он.

Новый сезон КХЛ стартует в среду матчем за Кубок открытия между ЦСКА и "Ак Барсом", начало в 19:30 мск.