{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига наций

Сборная России по футболу в полном составе продолжает подготовку к матчу с командой Сербии

В занятии принимают участие все 26 футболистов, вызванных на сбор

ТАСС, 2 сентября. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на базе в Новогорске в преддверии матча группового этапа Лиги наций против команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В занятии принимают участие все 26 футболистов, вызванных на сбор.

Национальная команда 3 сентября проведет первый в 2020 году матч. Она начнет выступление в новом сезоне Лиги наций домашней встречей со сборной Сербии. Игра пройдет на "ВТБ-Арене". Следующий матч россияне проведут 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене", соперником будет сборная Венгрии.

 

Теги
Лига наций
US Open
Тарпищев: успешное выступление россиян на US Open будет зависеть от их нервной системы
Три ведущих российских теннисиста успешно преодолели первый круг турнира
Читать полностью