Сборная России по футболу в полном составе продолжает подготовку к матчу с командой Сербии

ТАСС, 2 сентября. Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку на базе в Новогорске в преддверии матча группового этапа Лиги наций против команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В занятии принимают участие все 26 футболистов, вызванных на сбор.

Национальная команда 3 сентября проведет первый в 2020 году матч. Она начнет выступление в новом сезоне Лиги наций домашней встречей со сборной Сербии. Игра пройдет на "ВТБ-Арене". Следующий матч россияне проведут 6 сентября в Будапеште на "Пушкаш-Арене", соперником будет сборная Венгрии.