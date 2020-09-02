КХЛ не намерена в ближайшие годы менять название чемпионата

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пока не намерена продавать название своего чемпионата в рамках партнерства с какой-либо коммерческой организацией. Об этом журналистам рассказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

"Мы пошли по этому пути в Молодежной хоккейной лиге, но на сегодняшний день для КХЛ мы очень сильно ценим наш бренд с точки зрения нематериальной и материальной его стоимости. В случае, если партнерство такого рода с какой-либо коммерческой структурой случится, мы должны быть уверены, что оно не на пару лет с соответствующим вкладом партнера. Т. е. это должна быть огромная стратегическая инициатива, а не продажа нейминга на наши соревнования", - сказал Доброхвалов.

"На ближайшие годы такого точно не будет. К нам заходили компании с подобными предложениями, но мы пока не увидели того, что были готовы рассмотреть в этом партнере", - добавил он.

На данный момент названия своих чемпионатов коммерческим структурам продали Российская премьер-лига, Федерация гандбола России, Всероссийская федерация волейбола, Ассоциация мини-футбола России.