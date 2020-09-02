Брат Забита Магомедшарипова выступит на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Брат российского бойца Забита Магомедшарипова Хасан Магомедшарипов выступит на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 9 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Хасан Магомедшарипов проведет бой против Тимура Акабы", - сказал собеседник агентства.

Забит Магомедшарипов является одним из ведущих российских бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе его брата две победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В активе Акабы также две победы и ни одного поражения.