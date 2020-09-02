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Допинг в спорте

В пул тестирования World Athletics на 4-й квартал 2020 года вошли восемь легкоатлетов РФ

По сравнению с третьим кварталом российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Восемь российских легкоатлетов, включая чемпионок мира 2019 года Марию Ласицкене и Анжелику Сидорову, вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на четвертый квартал 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

По сравнению с третьим кварталом российское представительство в международном пуле тестирования не изменилось. В него по-прежнему входят Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Сидорова и Тимур Моргунов (оба - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов (ходьба).

Все эти спортсмены с января также включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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