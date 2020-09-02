Отец Месси заявил, что футболисту будет трудно остаться в "Барселоне"

ТАСС, 2 сентября. Аргентинскому нападающему испанского футбольного клуба "Барселона" Лионелю Месси будет трудно остаться в команде. Об этом заявил отец игрока Хорхе Месси, чей комментарий приводит El Chiriguinto TV .

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании покинуть клуб, в числе претендентов на игрока называются английский "Манчестер Сити", итальянские "Интер" и "Ювентус" и французский "Пари Сен-Жермен". "Барселона" заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе. Соглашение испанского клуба с нападающим истекает 30 июля 2021 года.

"Лео будет трудно остаться в "Барселоне", - сказал отец 33-летнего аргентинца.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.