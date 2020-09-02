СМИ: "Ювентус" предложил контракт игроку "Барселоны" Суаресу с зарплатой €10 млн в год

ТАСС, 2 сентября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" предлагает контракт уругвайскому нападающему испанской "Барселоны" Луису Суаресу с зарплатой €10 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись журналиста итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры в Twitter.

Отмечается, что в настоящее время между сторонами ведутся переговоры. Игроку предложено соглашение до 2023 года. Также 33-летним форвардом интересуются голландский "Аякс" и французский ПСЖ.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Также он выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной), с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.