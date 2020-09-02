Черчесов ждет качественной игры со сборной Сербии по футболу в Лиге наций

"Завтра ждем хорошей и качественной игры. Готовимся к хорошему матчу, - сказал Черчесов. - У нас есть пара систем, которые мы часто использовали, сегодня пробовали и одну, и вторую. Сегодня будет теория, обсудим с игроками и примем решение - какую схему использовать, чтобы добиться результата".

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны показать качественную игру в матче Лиги наций против команды Сербии. Такое мнение журналистам в среду высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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"День-два, нам бы не помешало поработать друг с другом, - добавил специалист. - Завтра будет первый раз, когда у меня будет матч без зрителей. Не хотелось бы говорить банальностей, но со зрителями играть лучше. Матчи сборной в последнее время собирали полные стадионы, но такое решение принял УЕФА".

Специалист рассказал о том, как тренировочный сбор провели Далер Кузяев и Роман Нойштедтер. Игроки находятся в статусе свободных агентов после истечения срока контрактов с петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" соответственно.

"Кузяев и Нойштедтер не тренировались с командой, но это не значит, что они не работали сами. [Федор] Кудряшов пока не играл, потому что чемпионат Турции еще не начался. Доволен, как они отработали сбор", - сказал Черчесов.

2 сентября Черчесову исполнилось 57 лет. По словам тренера, подарок от команды он уже получил.

"Мы уже поздравили Станислава Саламовича сегодня перед тренировкой, - сообщил полузащитник российской сборной Магомед Оздоев. - Но я, пользуясь случаем, поздравляю его еще раз. А наш главный подарок должен быть завтра".

Второй матч Лиги наций в нынешнем сезоне россияне в Будапеште сыграют со сборной Венгрии. Игра состоится 6 сентября.