РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии "Спартака" с РПЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.
Федун 9 августа после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа владелец "Спартака" сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле".
"Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей", - сообщил Андреев.
23 августа после игры четвертого тура между "Уфой" и "Ростовом" (0:1) председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе.
"Руководителю "Уфы" вынесли замечание и штраф в размере 150 тыс. рублей", - сказал Андреев.
Также собеседник агентства сообщил, что Федун и Мурзагулов лично не находились на заседании, вопрос решался в присутствии их представителей.