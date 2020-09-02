РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии "Спартака" с РПЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

Федун 9 августа после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 12 августа владелец "Спартака" сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле".