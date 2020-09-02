РФС оштрафовал Юрана на 100 тыс. рублей за слова об уходе из "Химок"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал Сергея Юрана за его слова после ухода с поста главного тренера подмосковных "Химок". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии "Спартака" с РПЛ

Юран после расторжения контракта с "Химками" заявил, что решение о его уходе было принято после консультаций руководства подмосковного клуба с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым.

"Юрану замечание и штраф в размере 100 тыс. рублей", - сообщил Андреев.

Под руководством 51-летнего Юрана подмосковный клуб вышел в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). 4 августа "Химки" объявили о расторжении контракта со специалистом.