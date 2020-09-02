Набор волонтеров на форум "Россия - спортивная держава" стартовал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Организаторы IX международного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Екатеринбурге в начале октября, объявили о старте волонтерской программы. Об этом сообщил в среду Департамент информационной политики Свердловской области.

"Форум станет первым событием после карантина, при организации и проведении которого потребуется помощь добровольцев. За первые 12 часов волонтерский центр получил 193 заявки от волонтеров со всей России, в том числе от тех, кто работал на чемпионате мира по футболу, Дельфийских играх и других крупных международных соревнованиях", - говорится в сообщении.

Стать волонтером форума могут добровольцы в возрасте от 16 лет. Регистрация открыта на volural.ru.

"Уже на этой неделе мы начнем проводить собеседования с кандидатами и приступим к обучению. Через три года Екатеринбург примет летние Всемирные студенческие игры. Форум станет отправной точкой в формировании резерва специалистов на 2023 год", - рассказал руководитель центра "Волонтеры Урала" Антон Белов.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации. Впервые он был проведен в Казани, в 2019 году прошел в Нижнем Новгороде. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.