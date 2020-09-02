"Уфа" предложила создать третейский суд по работе арбитров в российском футболе

"Мы предлагаем создать некое подобие третейского суда, соберем людей, мнение которых не вызывает ни у кого сомнений. Пусть они разбирают эпизоды или, хотя бы, дают оценку. Есть такие суды в разных отраслях, пусть у нас тоже будет", - сказал Мурзагулов.

23 августа после игры четвертого тура между "Уфой" и "Ростовом" (0:1) Мурзагулов сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе. 2 сентября комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес Мурзагулову замечание, а также оштрафовал его на 150 тыс. рублей.

"Пусть люди, чье мнение не вызывает сомнений в неангажированности, высказываются и это служит основанием хотя бы для дискуссии. Сейчас мы говорим одно, нам говорят другое, и правыми по букве закона оказываются те, кто нас судит, потому что они определяют эту букву. И эта проблема никуда не исчезает", - добавил председатель совета директоров "Уфы".

Собеседник агентства также отметил, что уровень команд в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) подравнялся. "В прошлом сезоне мы у "Зенита" отобрали четыре очка из шести, хотя понятно, что разница по бюджету в десяток, а то и полтора десятка раз. Это произошло, потому что уровень сравнялся и все зависит от каких-то мелочей. Спасибо "Зениту", значит, они играли в абсолютно честную игру, которая называется футбол", - продолжил он.

"Раз экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС не слышат, значит, ее мнение не является таким третейским судом; давайте вместе его создавать. Кто может в него войти? Это надо обсуждать, я просто идею выдвинул, я не самый большой специалист в организации футбольных и дисциплинарных дел, но у нас такие специалисты есть, в первую очередь в медиа", - подчеркнул представитель руководства башкирского клуба.

"Давайте обсуждать это. Сколько мы можем сами себе стрелять в ногу, отворачивать людей от футбола и уничтожать интерес инвесторов к футболу? Если мы этот разговор поднимем, это [создание третейского суда в российском футболе] не сложно, потому что все прекрасно знают, кто эти 10-12 человек, которые в футбольном мире не вызывают ни у кого сомнений; все эти люди известны, можно иностранцев пригласить, которые с интересом смотрят за тем, что происходит у нас в футболе. При желании эта проблема решаема, нужно только ее признать", - резюмировал Мурзагулов.

"Уфа" после шести туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков. В активе команды одна победа, две ничьи и три поражения. В седьмом туре она на выезде сыграет с "Тамбовом". Встреча пройдет после паузы на игры сборных, точная дата проведения встречи не определена.