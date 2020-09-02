Афины примут "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 2 сентября. "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет в Афинах. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сезон Лиги чемпионов сезона-2019/20 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

"Финал восьми" пройдет с 30 сентября по 4 октября, его участниками станут команды, преодолевшие первый раунд плей-офф. На данный момент известны шесть из восьми команд, которые примут участие в мини-турнире, - испанские "Сарагоса", "Мирафлорес", чешский "Нимбурк", греческий АЕК, турецкий "Тюрк Телеком", израильский "Хапоэль" (Иерусалим). Еще два участника "Финала восьми" определятся 16 сентября по итогам противостояний "Нижний Новгород" (Россия) - "Дижон" (Франция) и "Тенерифе" (Испания) - "Остенде" (Бельгия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.