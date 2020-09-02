Мурзагулов назвал заслуженным свой штраф от РФС за высказывания о судействе

23 августа после игры четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и "Ростовом" (0:1) Мурзагулов сообщил ТАСС о том, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе. 2 сентября комитет по этике РФС вынес ему замечание, а также оштрафовал его.

"Конечно, я заплачу штраф. Наверное, я его где-то заслужил, потому что высказался достаточно резко. Наверное, есть много хороших людей, которых я этим высказыванием обидел. Это одна часть истории, а другая заключается в том, что проблемы судейства никуда не делись", - сказал Мурзагулов.

"Нам надо ее решать. Если мы сейчас ее не решим, у нас в регионах футбол на грани выживания, в тяжелых экономических условиях. Мы с трудом ищем спонсоров, которые готовы легко расстаться с теми суммами, которыми мы оперируем. Нам надо подумать о том, как это сохранить, потому что если мы не сохраним, то потеряем тех мальчишек, которые пришли в футбол благодаря тому, что у нас есть футбол высших достижений", - добавил председатель совета директоров "Уфы".

Команда из столицы Башкортостана после шести туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков. В активе команды одна победа, две ничьих и три поражения. В седьмом туре она на выезде сыграет с "Тамбовом". Встреча пройдет после паузы на игры сборных; точная дата проведения встречи не определена.