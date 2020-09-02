"Амур" сыграет с "Северсталью" неоптимальным составом из-за коронавируса

"Мы уже сообщали, что ряд игроков сдали первичные положительные тесты на COVID-19, за прошедшие дни их стало больше, некоторые результаты подтвердились, - сказал исполняющий обязанности главного тренера "Амура" Павел Торгаев. - Игроки с положительными результатами тестов изолированы, находятся под наблюдением врачей. Есть игроки, которые уже выздоровели, что подтверждают тесты, сделанные накануне, но в соответствии с протоколами лиги, им необходимо дождаться второго отрицательного теста, лишь тогда они смогут присоединиться к команде. Поэтому на старте сезона в оптимальном составе мы выступить не сможем, мы привлекли игроков молодежной команды, это отличный шанс для них, все, кто выйдут на лед, будут биться, все соскучились по хоккею, а для молодежи это отличная возможность попробовать себя на взрослом уровне".

Матч "Северсталь" - "Амур" пройдет в Череповце 3 сентября. Новый сезон КХЛ стартует в среду встречей казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА.