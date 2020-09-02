СМИ: Неймар и еще два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

ТАСС, 2 сентября. Коронавирусная инфекция была выявлена у трех игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имена футболистов не раскрываются, все инфицированные игроки изолированы. По информации издания L'Equipe, коронавирус выявлен у аргентинских полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, ранее выступавшего за петербургский "Зенит", а также у бразильского нападающего Неймара.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции. В минувшем сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1).

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Состоялись два тура, ПСЖ не провел ни одного матча, встречи были перенесены по просьбе клуба из Парижа.